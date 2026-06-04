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12:13, 4 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали потепление

Синоптик Ильин: На выходных в Москве потеплеет до 27 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

До конца недели в Москве и Подмосковье будет стоять летняя погода. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

Температура воздуха к выходным будет постепенно повышаться. «В пятницу в Москве ожидается плюс 23-25 градусов Цельсия, в субботу — плюс 24-26, плюс 25-27 — в дневные часы в воскресенье», — уточнил специалист. В ночные часы, добавил он, столбики термометров будут показывать плюс 9-14 градусов. Что касается осадков, продолжил Ильин, в пятницу в Московском регионе могут пройти кратковременные дожди с грозами. Помимо этого, утром того же дня местами прогнозируется туман. При этом выходные пройдут без осадков.

Ранее потепление жителям средней полосы РФ пообещал фенолог Михаил Любов. По его словам, в ближайшую неделю температура будет повышаться с каждым днем.

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