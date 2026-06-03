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14:53, 3 июня 2026Экономика

Россиянам пообещали потепление

Ученый Любов: В средней полосе РФ с каждым днем будет становиться теплее
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В средней полосе РФ в ближайшую неделю температура будет повышаться с каждым днем. Потепление жителям этой территории страны пообещал фенолог (специалист, который изучает сезонные явления природы) Михаил Любов в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам ученого, сильных дождей в ближайшее время не ожидается. «С каждым днем будет становиться теплее, и вероятность осадков будет уменьшаться. Погода налаживается, формируется антициклон… Учитывая, что уже много дождей вылилось, в ближайшее время серьезных осадков ждать не стоит», — пояснил он.

Что касается температуры, Любов уточнил, что в средней полосе в первый месяц лета она прогнозируется в пределах нормы. Он отметил, что 30-градусная и более жара на несколько дней в июне не является аномалией.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал, что июнь в столице окажется на один градус теплее нормы.

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