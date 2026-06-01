Москвичам рассказали о погоде в июне

13:36, 1 июня 2026Экономика

Синоптик Леус: Июнь в Москве будет на один градус теплее нормы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Погода в июне в Москве окажется на один градус теплее нормы. Об этом жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, первый месяц лета не будет жарким: первые дни недели столбики термометров покажут плюс 10-15 градусов в ночные часы и 20-25 градусов в дневные. «В среднем температура этого периода окажется на ноль-один градус выше климатической нормы», — уточнил он. Что касается осадков, Леус отметил, что в июне шесть-семь дней прогнозируются с дождями, а затем четыре-пять дней — с грозами.

«Ожидается что к своему финалу июнь 2026 года в Москве сохранит положительную аномалию в пределах нуля-одного градуса, а количество осадков будет близким к норме и окажется в диапазоне 72-82 миллиметров», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 1 июня в столице будет теплым, однако до летних показателей температура не дотянет.

