Вред одной привычки для сердца сравнили с употреблением шести алкогольных напитков в день

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что одна привычка по уровню вреда для сердца сопоставима с употреблением алкоголя. Его слова приводит издание El Confidencial.

Рохас сравнил долгое нахождение в одиночестве с употреблением шести алкогольных напитков в день. Помимо отсутствия социальных связей, на здоровье сердечно-сосудистой системы негативно влияют отрицательные эмоции, в том числе грусть, предупредил он.

Таким образом, заболеваниям сердца и сосудов особенно подвержены люди с высокой эмоциональной чувствительностью, добавил доктор. В том числе у них может развиться так называемый «синдром разбитого сердца», который имеет те же симптомы, что и инфаркт. Однако в первом случае в ходе обследования врачи видят совершенно здоровые артерии, пояснил Рохас.

Ранее кардиолог Ася Эсембиева перечислила губительные для сердца привычки. Неправильное питание она назвала прямой дорогой к патологиям этого органа.