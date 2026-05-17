15:31, 17 мая 2026

Врач предупредила о губительных для сердца привычках

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог «СМ-Клиника» Ася Эсембиева рассказала о привычках, которые убивают здоровье сердечно-сосудистой системы. Их врач перечислила россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из ключевых проблем врач назвала неправильное питание. Она подчеркнула: несбалансированный рацион — прямая дорога к ожирению и заболеваниям сердца. В связи с этим доктор рекомендовала ограничить употребление жирной, жареной и богатой холестерином пищи, увеличить долю овощей, фруктов и морепродуктов, а также сократить потребление красного мяса.

«Отдельного внимания заслуживает кофе. Умеренное потребление (до трех чашек в день) не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но чрезмерная приверженность может оказывать отрицательное влияние, особенно при уже имеющихся проблемах. Так, при гипертонии кофе способен резко повышать давление, а при аритмии может усиливать перебои в ритме», — предостерегла Эсембиева.

Кардиолог добавила, что риск развития заболеваний сердца и сосудов также увеличивает курение. По ее словам, многочисленные исследования подтверждают губительное воздействие компонентов табачного дыма на сосудистую стенку. Врач предупредила, что атеросклероз у курильщиков развивается в 1,5-6 раз чаще, чем у некурящих.

Не менее опасно и злоупотребление алкоголем, добавила она. При его избыточном употреблении сердце увеличивается в размерах, стенки истончаются и орган теряет способность эффективно перекачивать кровь.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По его словам, оно является фактором, повышающим риск развития рака.

