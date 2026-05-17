Движение по СВХ в Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дептранс: В обе стороны перекрыто движение по СВХ в Москве

Движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве перекрыто в обе стороны. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

В связи с пожаром на стройплощадке в районе метро «Черкизовская» движение по СВХ временно невозможно. На месте работают оперативные службы. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар рядом с Северо-Восточной хордой. Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым, который виден издалека.