Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 17 мая 2026Россия

Движение по СВХ в Москве перекрыто в обе стороны из-за пожара

Дептранс: В обе стороны перекрыто движение по СВХ в Москве
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: страница OFF the record | video во «ВКонтакте»

Движение по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве перекрыто в обе стороны. Об этом сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

В связи с пожаром на стройплощадке в районе метро «Черкизовская» движение по СВХ временно невозможно. На месте работают оперативные службы. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар рядом с Северо-Восточной хордой. Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым, который виден издалека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Финляндии набросились на Украину из-за атаки на Московскую область

    Окружение Трампа забеспокоилось о возможном вторжении КНР на Тайвань

    В США допустили дальнейшие послабления ограничений на покупку российской нефти

    Российский предприниматель захватил трон в Эрмитаже, зачитал монолог и достал ножи

    «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом»

    Пропавших в лесу пенсионера и ребенка нашли после масштабных поисков

    Российский турист поругался с турком и был арестован

    Во Франции допустили выдачу ордера на арест Маска

    Последний звонок обойдется московским родителям почти в 20 тысяч рублей

    Дом чемпиона US Open ограбили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok