Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Северных Курил

Мощное землетрясение произошло у побережья Северных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, пишет РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в воскресенье, 17 мая, в 19:04 по местному времени (11:04 мск). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 117 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. «Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров», — уточнила Семенова. По данным сейсмолога, землетрясение ощутили жители российского региона — в Северо-Курильске его силу оценили в 4 балла. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение произошло у берегов Камчатки. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 12 мая, в 16:08 по местному времени (07:08 мск). Их магнитуда достигала 4,5 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.