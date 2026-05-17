18:26, 17 мая 2026

Недовольный ремонтом автовладелец сдал механиков ТЦК

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В украинском Тернополе недовольный ремонтом владелец электрокара сдал механиков автосервиса сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«В Тернополе сотрудники ТЦК ворвались на закрытую территорию автосервиса и мобилизовали нескольких автомехаников. Важно отметить, что операция "людоловов" была осуществлена по заказу одного из клиентов, который остался недоволен обслуживанием своего дорогостоящего электрокара», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов исключил смягчение мобилизации на Украине. Он пояснил, что это не представляется возможным из-за экономических проблем и отсутствия стимулов для украинцев участвовать в боевых действиях в качестве добровольцев.

В ответ историк Марта Гавришко обвинила Буданова во лжи. Она заявила, что принудительной мобилизации подвергаются только простые украинцы: механики, строители, водители грузовиков, тогда как сыновья депутатов, судей и прокуроров «наслаждаются комфортной жизнью на Западе».

