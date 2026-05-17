В Сумской области засняли уничтожение редкого британского «зверя»

В Сумской области российский дрон уничтожил ББМ Land Rover Snatch

Уничтожение боевой бронированной машины (ББМ) Land Rover Snatch британского производства было заснято на видео. Кадрами поделился близкий к группировке российских войск «Север» MAX-канал.

«Редкий британский "зверь" уничтожен в Сумской области», — сообщили авторы канала. ББМ была уничтожена при помощи оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Север».

На видео заметно, как беспилотник залетает в автомобиль и подрывает его изнутри. В описании к ролику также заметили, то изначально Land Rover Snatch был разработан для патрулирования во время операций в Северной Ирландии.

Ранее сообщалось о том, что армия России поразила места сборки украинских БПЛА. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах.