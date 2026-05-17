19:54, 17 мая 2026Мир

Куба пообещала защищаться в случае нападения США

Олег Давыдов

Фото: Sven Creutzmann / Mambo Photo / Contributor / Getty Images

В случае нападения со стороны США Куба будет защищаться. Такое обещание опубликовало на своей странице в X министерство иностранных дел (МИД) страны.

«Если на Кубу нападут, она воспользуется своим правом на законную оборону», — пообещало внешнеполитическое ведомство.

Таким образом оно прокомментировало публикацию заместителя главы министерства Карлоса де Коссио. В ней дипломат заявил, что «усилия по оправданию военной агрессии против Кубы со стороны антикубинских властей нарастают с каждым часом», сопровождаясь «все более неправдоподобными обвинениями».

«Агрессором являются США. Куба, страна, подвергшаяся нападению, будет действовать в соответствии с принципом самообороны», — заключил де Коссио.

Ранее в США допустили захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. При этом, по словам источников, близких к действующему президенту Дональду Трампу, он может не одобрить такую попытку, поскольку одной только угрозы может быть достаточно для давления на Гавану.

