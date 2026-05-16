В США допустили захват бывшего лидера Кубы Кастро

NYT: В США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию

В США допустили захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома.

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники хотят иметь возможность разыграть сценарий, как они поступили в Венесуэле, снова. Кроме того, по словам собственных источников, близких к действующему президенту США Дональду Трампу, он может не одобрить попытку захвата Кастро. По их мнению, одной угрозы может быть достаточно для давления на Гавану.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) резко увеличили число разведывательных полетов у берегов Кубы.