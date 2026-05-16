Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 16 мая 2026Мир

В США допустили захват бывшего лидера Кубы Кастро

NYT: В США допустили захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

В США допустили захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома.

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники хотят иметь возможность разыграть сценарий, как они поступили в Венесуэле, снова. Кроме того, по словам собственных источников, близких к действующему президенту США Дональду Трампу, он может не одобрить попытку захвата Кастро. По их мнению, одной угрозы может быть достаточно для давления на Гавану.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) резко увеличили число разведывательных полетов у берегов Кубы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России напомнили об аварии на Чернобыльской АЭС на фоне попыток ВСУ ударить по ЗАЭС

    Фицо сильно удивился желанию Мерца поговорить с ним о поездке в Москву

    Путин поговорил с президентом ближневосточной страны

    В Германии рейтинг оппозиционной партии поднялся до рекордных показателей

    В Британии удивились словам Зеленского об ударах возмездия России по Украине

    Назван срок открытия пляжного сезона в Москве

    В центре Киева началась акция протеста

    В США допустили захват бывшего лидера Кубы Кастро

    Россиян предупредили о смертельно опасном предвестнике инсульта

    Российская тревел-блогерша назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok