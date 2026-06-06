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05:47, 6 июня 2026Путешествия

ЕС решил ужесточить визовые ограничения для россиян

В ЕК заявили о намерении ужесточить визовые ограничения для россиян
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) продолжит ужесточать визовые ограничения для граждан России. Об этом решении Брюсселя сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Euronews.

«Мы предложим ввести таргетированные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран. Это станет частью пересмотра Визового кодекса в следующем году», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что ограничение выдачи виз россиянам было приоритетной задачей Еврокомиссии еще с февраля 2022 года. «Мы предприняли беспрецедентные действия и будем продолжать это делать», — заключил Ламмерт.

Ранее Россия начала переговоры с четырьмя странами об отмене виз. «Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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