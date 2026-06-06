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02:43, 6 июня 2026Путешествия

Россия начала переговоры с четырьмя странами об отмене виз

Чернышенко: Россия обсуждает отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Россия ведет переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — рассказал он.

Чернышенко указал, что в 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

Ранее эксперт по туризму составила топ безвизовых направлений для россиян летом 2026 года. По ее словам, неизменным лидером по соотношению цены и качества остается Турция, которая отличается огромным выбором отелей, комфортным климатом и развитой инфраструктурой.

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