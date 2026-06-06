Стало известно о тайной встрече советников Трампа по ядерному вопросу

Axios: Уиткофф и Кушнер встретились с экспертами в атомной сфере по Ирану

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер провели встречу с экспертами в атомной сфере. В перспективе их могут привлечь к переговорному процессу Соединенных Штатов с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что в четверг советники Дональда Трампа отправились в государственную лабораторию в Ок-Ридж в Теннесси, чтобы провести консультации с командой технических экспертов. Они могут сыграть важную роль в переговорах с Тегераном по атому.

«Белый дом пытается достичь меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы закончить войну и начать углубленные переговоры по теме атома, и хочет, чтобы у него были подготовленные эксперты, если эти переговоры начнутся», — отмечается в публикации. По словам чиновников США, Вашингтон и Тегеран все еще не могут согласовать некоторые детали меморандума, и пока неизвестно, удастся ли сторонам достичь соглашения.

Встреча еще не говорит о том, что сделка обязательно произойдет, однако это определенный показатель, демонстрирующий серьезную фазу переговоров, пишут источники.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что переговорный трек с Ираном затянулся из-за силы и гордости Тегерана, но у Исламской Республики «нет другого выбора». По его словам, соглашения пока достичь не получилось.

