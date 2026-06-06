Вернувшийся из украинского плена военный рассказал об условиях содержания

Вернувшийся из украинского плена военный заявил о тяжелых условиях содержания

Вернувшийся из украинского плена российский военный рассказал об условиях содержания. Его слова приводят «Известия» в мессенджере MAX.

«Там оскорбляли, постоянно унижали и физическую силу применяли», — заявил корреспонденту издания Александру Сафиулину военнослужащий Андрей.

Он рассказал, что провел в плену порядка полутора лет, отметив, что находился в одном из худших лагерей на Украине.

Ранее российский военный, вернувшийся в ходе обмена пленными, сообщил уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой о перенесенных им пытках. Он также рассказал, что другого офицера, находившегося вместе с военнослужащим в плену, скорее всего, запытали и убили.