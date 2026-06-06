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00:54, 6 июня 2026Россия

Вернувшийся из украинского плена военный описал перенесенные пытки

Вернувшийся из украинского плена российский военный сообщил о перенесенных пытках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российский военный, вернувшийся в ходе обмена пленными, сообщил уполномоченному по правам человека в РФ Яне Лантратовой о перенесенных им пытках. Слова бойца приводит ТАСС.

Он рассказал, что другого офицера, находившегося вместе с военнослужащим в плену, скорее всего, запытали и убили.

«Морили голодом, пытали. (...) Ток, вода — все как в кино. Опрокидывали стул, клали полотенце на лицо, лили воду, подключали аккумулятор к лицу, к половым органам», — описал пытки он.

Ранее борт с вернувшимися из украинского плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье. Самолет Ил-76МД доставил 185 российских военнослужащих. Взамен Киеву переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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