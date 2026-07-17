Жителей российского региона предупредили о сильных ливнях

Синоптик Шувалов: На Урале ожидаются сильные ливни в выходные

В центре европейской части России наступает резкое потепление. Как сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, после холодной ночи воздух в средней полосе прогреется до 20-22 градусов, а к воскресенью — до 27-28 градусов.

Солнечную погоду и слабый ветер обеспечит антициклон, который задержится в регионе до вторника. Затем температура вернется к среднестатистическим летним значениям: во вторник и среду ожидается около 21-23 градусов тепла с небольшими дождями. По словам метеоролога, подобные колебания сохранятся до конца месяца, поэтому устойчивого зноя не предвидится.

«Там нормальная среднеполосная, среднерусская летняя погода», — рассказал Шувалов.

В то же время на Урале выходные ознаменуются сильными ливнями — выпадет до половины месячной нормы осадков. Улучшение наступит со вторника, когда дожди прекратятся, а температура начнет расти. На юге страны жара усилится: в начале следующей недели в Краснодаре прогнозируется 34-36 градусов. Для аграриев такие условия оказались идеальными.

«Учитывая, что весной было много влаги, вид на урожай там очень и очень хороший», — отметил эксперт.

Долгосрочный прогноз на август специалист давать отказался, пояснив, что точность таких предсказаний лишь немного превышает 60 процентов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящее воскресенье, 19 июля, в Москве ожидается пик жары. Воздух прогреется до 29 градусов, а небо останется безоблачным.