Замглавы АП Орешкин назвал нынешнюю финансовую систему обреченной на умирание

Финансовая система в существующем виде представляет собой неустойчивую конструкцию, поэтому не сможет долго просуществовать и в конечном итоге обречена на умирание. Об этом в ходе летних экспертных встреч в рамках Открытого диалога на площадке НЦ «Россия» заявил заместитель главы администрации президента (АП) России Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Как говорили классики экономической науки, любой институт — это одновременно и пчела, и саранча. То, что мы наблюдаем в последнее время, функции появления финансовой системы как саранчи становится все больше и больше», — объяснил он.

Чиновник, сославшись на свой опыт работы в банках, признал, что не понимает, что же такого делают их сотрудники, чтобы получать в разы больше других высококвалифицированных специалистов, тех же врачей.

По его словам, издержки функционирования финансовой системы для экономики слишком высоки, а доход ее сотрудников приводит к серьезному расслоению общества и поляризации настроений.

В конце декабря 2026 года Орешкин уже говорил о закате традиционной финансовой системы. Он признал, что не понимает, какой именно вид примет новая финансовая модель, но предположил, что важное значение в ней будут играть цифровые финансовые активы.