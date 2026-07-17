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Силовые структуры
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13:48, 17 июля 2026Силовые структуры

Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»

В Москве задержали бывшего замдиректора концерна «Калашников»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали бывшего замдиректора концерна «Калашникова» Сергея Панкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Панкина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что он похитил 100 миллионов рублей, которые выделялись на военную форму. Ее, а также обмундирование должны были изготавливать в России, но на деле везли из Китая по более низким ценам, чем были указаны в документах.

28 января Панкин ушел в зону СВО. Контракт должен был истечь 28 июля, но мужчина вернулся раньше из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в Москве мещанский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича.

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