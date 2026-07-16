Экс-совладельца FESCO Рабиновича объявили в международный розыск

В Москве заочно арестовали экс-совладельца FESCO Рабиновича

В Москве мещанский районный суд по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, Рабинович и экс-президент транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева, обвиняемых в хищениях в особо крупном размере объявили в международный розыск. Следствие считает, что Рабинович с сообщниками похитил 885 миллионов рублей Владивостокского морского торгового порта (ВМТП).

FESCO — транспортно-логистическая компания, занимающаяся морскими, железнодорожными и автомобильными перевозками. Компания владеет собственным парком контейнеров и флотом.

Ранее Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) по иску Генпрокуратуры.