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04:03, 11 января 2023Силовые структуры

Суд изъял в доход государства акции группы Fesco

Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции Fesco

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Хамовнический суд Москвы обратил в доход государства акции «Дальневосточное морское пароходство» (Fesco) по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщил РИА Новости адвокат одного из ответчиков Михаил Ошеров.

«Судья удовлетворила иск в полном объеме», — сказал он. Отмечается, что судебное заседание длилось более 14 часов: оно началось 10 января в 11 утра и проходило до двух часов ночи 11 января. Ответчиками по делу выступали основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его брат Магомед Магомедов, а также Михаил Рабинович, Андрей Северилов, Сергей Базылев и несколько компаний-акционеров.

Как считает прокуратура, для приобретение акций ПАО ДВМП использовались коррупционные доходы братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В декабре Мещанский районный суд в начале декабря отправил братьев Магомедовых на 19 и 18 лет в колонию строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. Также суд взыскал с них 3,6 миллиарда рублей. Тогда же у Зиявудина Магомедова суд конфисковал пакет акций Fesco в пользу государства.

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