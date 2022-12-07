Защита братьев Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда

Защита владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых направила жалобу на приговор суда

Защита владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор Мещанского суда Москвы по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

1 декабря Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Магомед — к 18 годам. Оба они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Также суд взыскал с них 3,6 миллиарда рублей.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей. Им вменяли организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов в период с 2010-го по 2016 год. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.