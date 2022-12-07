Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:26, 7 декабря 2022Силовые структуры

Защита братьев Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор суда

Защита владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых направила жалобу на приговор суда
Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Защита владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых направила апелляционную жалобу на приговор Мещанского суда Москвы по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

1 декабря Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам лишения свободы, а его брат Магомед — к 18 годам. Оба они будут отбывать срок в колонии строгого режима. Также суд взыскал с них 3,6 миллиарда рублей.

Следствие оценило ущерб от их преступлений в 11 миллиардов рублей. Им вменяли организацию преступного сообщества, особо крупные растраты и мошенничества с целью хищения средств в рамках реализации госпроектов в период с 2010-го по 2016 год. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Задержанный за стрельбу в Новошахтинске попал на видео
Пригожин предложил полицейским из Новошахтинска посмотреть «Рэмбо: Первая кровь»
Россиянкам назвали модную замену шапкам зимой
Бузова рассказала о болезни
В Индонезии призвали послать к черту помощь США после критики новых законов
Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала новость о госпитализации его отца
Пригожин задал пять вопросов полицейским после задержания человека с пулеметом
Названы причины подорожания жилья
В Белоруссии назвали углубление интеграции с Россией ответом на давление Запада
Известная актриса пожаловалась на отсутствие «обычной» гречки в центре Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.