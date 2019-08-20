Братьев Магомедовых из «Суммы» обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Следствие ужесточило обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, добавив еще два эпизода мошенничества. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, Магомедовым предъявили обвинение в окончательной редакции, в котором сумма ущерба составляет 11 миллиардов рублей вместо прежних 2,5, кроме того, в нем говорится о девяти эпизодах мошенничества вместо семи. Другой источник отметил, что Магомеду Магомедову, помимо прочего, добавили статью 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).
В ближайшее время фигурантам сообщат о завершении следственных действий, после чего они начнут ознакомление с материалами дела, в котором более тысячи томов.
В настоящее время совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.