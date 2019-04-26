Бывшего сотрудника ФСБ обвинили в хищении полумиллиарда рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 26 апреля, со ссылкой на следователя из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте Фролова, сообщает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, сам Фролов, задержанный накануне, отверг все обвинения в крупном мошенничестве и не признал свою вину. По версии следствия, в 2011 году, действуя в составе преступной группы, обвиняемый убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 миллионов рублей, пообещав прекратить за это уголовное преследование.

Как только права на имущество были получены, оно было распределено между участниками преступной группы.

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Ранее 26 апреля сообщалось, что начальник отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве на десятки миллионов рублей, а бывшие сотрудники управления «К» Фролов и Васильев, по версии следствия, были решальщиками.

Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал источник, знакомый с ситуацией. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.

Черкалин расследовал десятки дел о банковских махинациях, в том числе против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, которого заочно обвинили в особо крупной растрате. Один из высокопоставленных собеседников «Коммерсанта» назвал Черкалина весьма уважаемым человеком и допустил, что уголовное дело приведет к кадровым перестановкам в ФСБ. Как утверждают источники, Черкалин был одним из доверенных лиц начальника управления «К» Ивана Ткачева, при котором подразделение занималось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, а также владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

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