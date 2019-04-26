Раскрыты подробности задержания полковника ФСБ Черкалина

Начальник отдела в управлении «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин, задержанный 25 апреля, подозревается в получении взяток на десятки миллионов рублей. Бывшие сотрудники управления Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, по версии следствия, были решальщиками. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал один из собеседников издания. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.

Черкалин подозревается в неоднократном получении особо крупных взяток (часть 6 статьи 290 УК), которые могут быть связаны с уголовным делами о банковских махинациях. Дело ведут следователи, занимавшиеся чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой в рамках расследования махинаций в «Оборонсервисе».

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Бывшие сотрудники управления «К» полковники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, также задержанные, подозреваются в особо крупном мошенничестве. По некоторым данным, они были уволены из ФСБ несколько лет назад из-за того, что не указали в декларациях заграничную недвижимость своих родственников. Главное следственное управление Следственного комитета России подозревает, что они были решальщиками: обещали «клиентам» посодействовать в закрытии уголовного дела, но получили деньги и ничего не сделали. Фролов до отставки возглавлял банковский отдел в управлении «К», а Черкалин носил звание капитана и был его заместителем.

Черкалин расследовал десятки дел о банковских махинациях, в том числе против бывшего сенатора и владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, которого заочно обвинили в особо крупной растрате. Один из высокопоставленных собеседников «Коммерсанта» назвал Черкалина весьма уважаемым человеком и допустил, что уголовное дело приведет к кадровым перестановкам в ФСБ. Как утверждают источники, Черкалин был одним из доверенных лиц начальника управления «К» Ивана Ткачева, при котором подразделение занималось разработками бывших министра экономического развития Алексея Улюкаева и министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, а также владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

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