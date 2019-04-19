Вымогавшего один миллион долларов в биткоинах следователя ФСБ взяли под стражу

Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца старшего следователя по особо важным делам следственного управления ФСБ Сергея Белоусова по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщила Ирина Жирнова, официальный представитель Московского окружного военного суда.

«Решение было вынесено поздним вечером 18 апреля по ходатайству следственных органов. Сергей Белоусов будет находиться в СИЗО до 15 июня 2019. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ — "получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с ее вымогательством, совершенное группой лиц"», — рассказала Ирина Жирнова.

Белоусов вплоть до задержания 16 апреля возглавлял следственную группу, занимавшуюся расследованием уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова.

По версии следствия, Белоусов вместе с бывшим подчиненным, следователем Алексеем Колбовым, вымогали у обвиняемого Галумова один миллион долларов, угрожая уголовным преследованием его сыну Александру. Последний обратился в управление собственной безопасности ФСБ с заявлением против следователей.

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Осенью 2018 года Александр Галумов передал вымогателям три миллиона рублей, переведенных в биткоины, сообщал «Ленте.ру» адвокат Владимир Семенцов, защищающий интересы Галумова-старшего.

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Колбова — тот уволился из ФСБ и в настоящее время является гражданским лицом.

Бывшего гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» управления делами президента Эраста Галумова задержали в феврале 2018 года и обвинили в крупном мошенничестве. Спустя месяц в СИЗО «Лефортово» Галумов признался в хищении 43 миллионов рублей при утилизации печатного станка, хранившегося в издательстве.

Галумов руководил издательством с 2002 по 2013 год.

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