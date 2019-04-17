ФСБ пришла с обысками на оборонное предприятие

Сотрудники ФСБ проводят следственные действия на предприятии «Специальное конструкторское бюро "Турбина"» в Челябинске. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, связанном с хищением более 300 миллионов рублей, выделенных по гособоронзаказу.

Обвинение пока никому не предъявлено, уточнили в УФСБ.

Силовики приехали в заводоуправление рано утром 17 апреля. Они вскрывают сейфы и двери кабинетов, изымают документацию. Посетителей в заводоуправление не пускают, рассказал изданию 74.ru один из работников оборонного предприятия.

«СКБ "Турбина"» входит в структуру госкорпорации «Ростех». Там подтвердили проведение обысков.

Оборонное предприятие специализируется на разработке и производстве малогабаритных газотурбинных двигателей и многофункциональных газотурбинных энергоагрегатов.

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