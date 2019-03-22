ФСБ устроила обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецке в рамках дела о хищениях средств гособоронзаказа представителями группы станкостроительных предприятий проходят обыски. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники спецслужб и МВД изымают документы и электронные носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела о мошенничестве. Оно было возбуждено следственной частью столичного управления МВД по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета. Деньги были выделены в рамках реализации государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса.
Сумма похищенного не раскрывается.
ФСБ показала видео с обысков на Липецком станкостроительном предприятии.