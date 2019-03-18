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ФСБ пришла с обысками в сеть «Красная икра»

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Российские спецслужбы заинтересовались деятельностью сети магазинов «Красная икра», передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, в московских офисах и на складах ретейлера, в аффилированных структурах Приморья и Сахалина проходят обыски и выемка документов. Оперативные мероприятия, проводимые сотрудниками управления «К» ФСБ совместно с налоговыми органами, связаны с подозрениями в неуплате налогов и участии в сомнительных финансовых операциях.

Управление «К» курирует кредитно-финансовую сферу.

Источник агентства отметил, что в торговой сети под вывеской «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты, в отличие от большинства игроков столичного рынка. Кроме того, у ретейлера несколько юридических лиц, применяющих патентную систему налогообложения.

Торговая сеть основана компанией «Сахалин рыба», единственным сотрудником которой числится, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», некто Сергей Белоусов.

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