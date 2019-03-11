Силовики нагрянули на московские рынки с рейдами

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на московских рынках «Москва» и «Садовод». Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Силовики нагрянули к торговцам еще ночью — около трех часов. В рейдах участвуют сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии, уточняет «Коммерсантъ». Видео с прибывшими на рынки бойцами опубликовал Telegram-канал Hue.

@Hue / Telegram

Рынок «Москва» оцеплен полицией и бойцами ОМОН, отмечает ТАСС. На территории проходят обыски и досмотры.

Торговые ряды также инспектируют сотрудники миграционного управления МВД. По данным «Коммерсанта», правоохранительные органы проводят профилактические мероприятия по розыску преступников и нелегальных мигрантов. Визит силовиков в торговые комплексы вызван конфликтами между участниками различных этнических ОПГ, происшедших там в выходные и праздничные дни.

О массовой драке в ночь на 9 марта на Белореченской улице в Москве сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах. Несколько человек накинулись друг на друга с ножами и травматическим оружием. Один мужчина получил огнестрельное ранение в живот. Еще трое — ножевые ранения. Их госпитализировали.

Источники агентств также сообщили, что оперативные мероприятия на московских рынках также могут быть связаны с поиском криптовалютных ферм.

В пресс-службе московской полиции сообщили, что рейды направлены на выявление нелегальных мигрантов. Задержаны и привлечены к административной ответственности 19 человек, передает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале. Полиция выявила иностранного гражданина, находящегося в федеральном розыске.

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