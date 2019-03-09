Массовая драка со стрельбой и поножовщиной произошла в Москве

Массовая драка произошла на юго-востоке Москвы в ночь на субботу, 9 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Конфликт случился по адресу улица Белореченская, дом 6, рассказал источник в правоохранительных органах.

«Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Ведется доследственная проверка.

Кроме того, в ту же ночь в деревне Шебанцево Домодевского района Подмосковья случилась драка со стрельбой в одном из кафе.

Как пояснили в областном главке, между хозяином заведения и компанией, которая отмечала 8 марта, вспыхнула ссора. Огнестрельные ранение получили три человека, в том числе владелец кафе. «Мужчина, который стрелял в них, установлен», — сообщили в полиции.

17 февраля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка работников автомойки из Узбекистана, во время которой зарезали двоих человек.

14 февраля десятки человек с огнестрельным оружием и ножами устроили побоище в Печатниках, пострадал один человек, возбуждено дело по статье «Хулиганство». Участниками драки были представители чеченской и азербайджанской диаспор.

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