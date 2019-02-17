Появилось видео очередной массовой драки с поножовщиной в Москве

Следком

Массовая драка на юго-востоке Москвы, во время которой зарезали двух работников автомойки из Узбекистана, попала на видео. Запись опубликована в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

На кадрах видно, что конфликт начался между двумя мужчинами, потом на место сбежались еще несколько человек. Спустя некоторое время один из участников лежал на асфальте, подъехала машина экстренных служб.

Конфликт произошел в воскресенье, 17 февраля, на Волгоградском проспекте. В нем участвовали 10 работников автомойки родом из Узбекистана. Драка началась из-за того, что один из мужчин оскорбил брата другого. 29-летний участник побоища погиб на месте, другой пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

В ночь на 17 февраля в Москве также произошла массовая драка со стрельбой недалеко от Лефортовского парка. По предварительным данным, в ней пострадал один человек.

14 февраля десятки человек с огнестрельным оружием и ножами подъехали на машинах с замазанными номерами к кафе «Неолит» в Печатниках и устроили побоище. Пострадал один человек, обстреляны здание кафе и автомобиль Infiniti. 18 граждан доставили в полицию, возбуждено дело по статье «Хулиганство». По имеющейся на данный момент информации, драку устроили представители чеченской диаспоры, мстившие за земляка, которого обидел хозяин кафе.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!