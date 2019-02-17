В Москве снова произошла массовая драка со стрельбой

В Москве недалеко от Лефортовского парка произошла массовая драка со стрельбой, сообщает Пятый канал со ссылкой на очевидцев.

По их словам, в драке участвовали около 20 человек. По предварительной информации, пострадал один.

Полиция проверяет эту информацию.

Вечером 14 февраля в кафе в столичном районе Печатники произошла массовая драка со стрельбой из травматического оружия. Полиция возбудила дело о хулиганстве. Сообщалось, что в конфликте участвовали уроженцы Чечни и Азербайджана.

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