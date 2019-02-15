Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве

Полиция проверяет 25 человек на причастность к массовой драке около кафе на юго-востоке Москвы, у них изъяты травматические пистолеты и ножи, передает «Интерфакс».

По данным осведомленного источника, в ходе инцидента двое полицейских получили легкие ссадины и ушибы.

У доставленных в полицию в ходе личного досмотра были обнаружены пять ножей, два травматических пистолета Grand Power, пистолет МР-80-13Т, уточняет Telegram-канал «112» и публикует служебный документ с показаниями очевидцев инцидента.

Один из них рассказал полицейским, что около 22:30 в кафе зашли 30-40 человек, предположительно чеченцев, которые стали ломать мебель. Четверо визитеров потребовали от мужчины показать, где хранится видео с камер наблюдения. Испугавшись угроз, очевидец показал им серверную, откуда те забрали видеорегистратор и жесткий диск.

Видео из разрушенного кафе публикует «112».

@112 / Telegram

Очевидец сообщил полиции, что причиной конфликта стало избиение уроженца Чечни гражданами Азербайджана.

Ранее 15 февраля сообщалось, что хозяин «Неолита» некто Яшар Алиев «со своими ребятами» избил чеченца. В отместку представители диаспоры обстреляли кафе и устроили драку вечером 14 февраля. Вооруженные люди приехали на автомобилях с замазанными грязью и снегом номерами. Очевидцы говорят, что нападавшие разговаривали на чеченском языке.

За два года в полицию поступило 62 обращения местных жителей на деятельность «Неолита». Жители Печатников добились закрытия кафе через суд и Роспотребнадзор, но заведение продолжило работать.

После массовой драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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