Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В драке участвовали около 50 человек. По предварительной информации, не меньше 10 ранены, их доставляют в ближайшие больницы. Отмечается, что номера на машинах нападавших были замазаны грязью и снегом. Участники драки вооружены ножами и пистолетами.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию, конфликт произошел на Первой Курьяновской улице. По словам правоохранителей, пострадал один человек.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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