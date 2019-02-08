Заключенные российской колонии устроили разборки

Между заключенными исправительной колонии №5 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Самарской области произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

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Отмечается, что разногласия между заключенными произошли во время ужина. Они подожгли матрасы в одном из отрядов, позже возгорание было потушено. В результате 15 осужденных получили ссадины и ушибы, медицинская помощь была оказана на месте.

На данный момент обстановка в колонии стабилизирована. Учреждение работает в штатном режиме.

В декабре 2018 года массовую драку устроили осужденные исправительной колонии №3 УФСИН России по Кабардино-Балкарии. Конфликт удалось разрешить силами сотрудников ИК-3, но в ходе него несколько уроженцев Чечни и Ингушетии получили незначительные травмы.

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