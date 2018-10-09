В омской колонии продолжились издевательства после подавления бунта

Около ста заключенных омской колонии №6 продолжают голодовку в знак протеста против действий администрации. Об этом «МБХ Медиа» рассказал адвокат одного из осужденных, сообщается в Telegram-канале издания.
По словам юриста, сотрудники учреждения продолжают избивать заключенных и натравливать на них активистов, которые сотрудничают с администрацией. «Сегодня в карантине избили около 100 человек», — отметил подзащитный адвоката в переписке с ним.
Ранее во ФСИН сообщали о стабилизации ситуации в колонии и об изоляции «отрицательно настроенных».
Массовая драка между заключенными ИК-6 произошла ночью 6 октября. В ней приняли участие почти 200 человек, 20 осужденных пострадали. По факту инцидента возбуждено дело о дезорганизации деятельности колонии (часть 3 статьи 321 УК).
Администрация колонии утверждала, что потасовка началась после того, как часть арестантов потребовала предоставить им мобильные телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить оттуда людей. По неофициальной версии, заключенные взбунтовались из-за недовольства действующим в колонии режимом издевательств и избиений.