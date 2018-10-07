Взбунтовавшиеся заключенные омской колонии пожаловались на издевательства

Заключенные омской колонии №6 начали протестовать из-за плохого обращения к ним, постоянных избиений и унижений. Об этом «НГС.НОВОСТИ» сообщил источник в региональном МВД.

«Таким образом они хотят привлечь внимание властей. Хотят, чтоб началась жесткая проверка руководства колонии», — добавил собеседник издания.

По информации портала, на стенах колонии были вывешены две простыни с просьбой о помощи. На одной было написано «Спасите», на другой — «Помогите». Импровизированные баннеры исчезли вскоре после появления.

Бывший заключенный ИК-6, который поддерживает связь с двумя отбывающими наказание в колонии, сказал журналистам, что осужденные были недовольны действующим в колонии режимом. У некоторых были претензии к тем, кто сотрудничает с администрацией.

В разговоре с ТАСС член СПЧ Андрей Бабушкин предположил, что в ИК-6 был не бунт, а потасовка между осужденными, которые подвергались притеснениям, и «активистами» (заключенными, которые по приказу сотрудников ФСИН избивают других осужденных — прим. «Ленты.ру»).

Во ФСИН утверждали, что «отрицательно настроенные» заключенные требовали предоставить им мобильные телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех «нарушителей режима». В ответ на территорию учреждения был введен сводный отряд, проведены обыски, «отрицательно настроенных» изолировали.

Массовая драка между заключенными ИК-6 произошла ночью в субботу, 6 октября. По версии ФСИН, в ней участвовало несколько десятков человек. «НГС.НОВОСТИ» называют цифру в 200 осужденных. По официальным данным, пострадали 20 заключенных. По факту инцидента возбуждено дело о дезорганизации деятельности колонии (часть 3 статьи 321 УК).

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