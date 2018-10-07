Заключенные в омской колонии устроили массовую драку

Массовая драка осужденных произошла в колонии №6 УФСИН России по Омской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба управления, передает ТАСС.

Инцидент произошел вечером 6 октября. По словам пресс-секретаря УФСИН России по Омской области Светланы Плотниковой, «группа отрицательно настроенных осужденных» потребовала послабления режима. «Они попытались склонить на свою сторону других осужденных, чтобы их поддержали, но те не согласились, и между ними завязался конфликт», — сказала она.

В драке участвовало как минимум несколько десятков человек, пострадали более 20 заключенных. Ситуацию удалось стабилизировать без применения физической силы со стороны сотрудников УФСИН. Всем пострадавшим осужденным оказана медицинская помощь. В колонии проводится проверка, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В марте 2017 года массовая драка заключенных произошла в исправительной колонии №5 города Кирово-Чепецка. В ней участвовало 20 осужденных. Спецсредства, физическая сила и оружие сотрудниками колонии по отношению к ним не применялись.

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