Следователи начали проверку после массовой драки заключенных в кировской колонии

Следователи Кирово-Чепецка выясняют обстоятельства драки осужденных исправительной колонии №5. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила пресс-служба управления СК по Кировской области.

В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям сотрудников администрации спецучреждения. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По данным регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), утром 19 марта четверо заключенных повздорили на почве личных неприязненных отношений. Конфликт быстро перерос в потасовку с участием 20 осужденных. Сотрудникам колонии потребовалось полчаса, чтобы утихомирить буйствующих: зачинщиков конфликта отправили в штрафной изолятор, участников потасовки развели по отрядам.

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Ссадины и ушибы выявлены у одного участника конфликта, ему оказана медпомощь. Больше никто не пострадал.

В УФСИН отметили, что спецсредства, физическая сила и оружие сотрудниками колонии к драчунам не применялись.

«Обстановка в учреждении контролируемая, распорядок дня осужденными выполняется в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

«Конфликт разгорелся с лицами кавказской национальности. Один из участников получил серьезные травмы. После ЧП колонию перевели на усиленный режим работы», — рассказал местному порталу «Proгород43.ru» источник, близкий к ситуации.