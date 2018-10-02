Главу ФСИН пожурили за пытки в колониях

Генпрокуратура внесла два представления главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадию Корниенко по фактам насилия над заключенными в колониях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.

«Генпрокуратура вынесла уже два представления директору ФСИН по факту применения незаконных методов. Проверка продолжается», — сказал Куренной в эфире официального видеосервиса ведомства.

Он заявил, что против работников ФСИН уже возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий в колониях Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.

Прокурорские проверки службы начались в августе после заявления генпрокурора Юрия Чайки, который потребовал провести доскональный анализ жалоб и ревизию материалов об отказе в возбуждении уголовных дел против сотрудников колоний. По словам Чайки, необходимо рассмотреть вопрос об ответственности для следователей, которые вынесли незаконные постановления, и согласившихся с этим прокуроров.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ФСИН пытают заключенного колонии ИК-1 Ярославской области Евгения Макарова. Дело против сотрудников колонии не возбуждали до тех пор, пока это видео не удалось опубликовать. После этого о пытках начали активно рассказывать осужденные из других российских колоний.

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