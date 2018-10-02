Запытанный тюремщиками Макаров испугался за свою безопасность на свободе

Подвергшийся пыткам в ярославской колонии № 1 Евгений Макаров опасается за свою безопасность на свободе, рассказал «Интерфакс» региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

«Он говорил, что госзащита — на полгода. Он сам намерен обратиться к следователю за разъяснением о дальнейшем ее предоставлении. В колонии меры по обеспечению госзащиты были возложены на начальника колонии», — отметил Бубуркин.

Кроме того, для находящегося под госзащитой Макарова не стали отменять обязательства в течение трех лет ежедневно находиться дома после 22 часов.

Между тем по его делу арестовано 14 сотрудников ФСИН, а нахождение еще нескольких человек, фигурировавших на видео с пытками, пока не установлено.

«У арестованных на свободе есть родственники, друзья, коллеги, которым может быть известно местоположение Макарова», — рассказал адвокат Макарова Андрей Лузин.

Ранее во вторник, 2 октября, сообщалось, что Евгений Макаров вышел на свободу из ярославской колонии № 8, куда был переведен после совершенного в отношении него преступления.

В июле было опубликовано десятиминутное видео, на котором сотрудники ФСИН, меняя друг друга, избивали Макарова, растянутого на столе в помещении исправительной колонии, резиновыми палками по ногам. При этом ему на голову выливали воду из ведра. Попытки правозащитников возбудить уголовное дело по факту произошедшего до размещения записи в сети к успеху не приводили.

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