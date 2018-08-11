Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного

Осужденный Евгений Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии №1, признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН и получил государственную защиту. Об этом телеканалу «Дождь» сообщили в фонде «Общественный вердикт».

8 августа Макарову вручили постановление о признании его потерпевшим, но пока его в этом статусе по делу не допрашивали, пояснил адвокат Эльдар Лузин.

Осужденный также получил постановление о госзащите в связи с уголовным делом. В документе нет конкретной информации, в чем она должна выражаться. Исполнение возложили на начальника ярославской колонии №8, где сейчас отбывает наказание Макаров.

10 августа стало известно, что участвовавшие в избиении заключенного сотрудники ярославской исправительной колонии №1 дали показания против своего начальства.

По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Для подтверждения выполнения его указаний тюремщики сделали видеозапись пыток, публикация которой и вызвала впоследствии скандал.

Обвиняемые заявили, что Макаров считался в колонии «злостным нарушителем режима», который оскорблял сотрудников и курил в неположенных местах. Кроме того, он «писал всевозможные жалобы» в ярославское УФСИН, «в связи с чем было известно, что в управлении также были недовольны» его поведением.

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