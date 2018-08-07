Рассказавшего о пытках в колонии отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз на камеру

Заключенного Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ мыть унитаз под видеозапись. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает фонд «Общественный вердикт».

Отмечается, что инцидент произошел в ИК-8, куда Макаров был переведен из ИК-1 после скандальной истории с пытками.

«По неформальным тюремным нормам уборка отхожего места по принуждению сотрудников администрации и, тем более, под видеозапись, приводит к потере уважения со стороны других заключенных. Унижение вынудило Макарова отказаться», — говорится в сообщении правозащитников.

20 июля в СМИ было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

Как выяснилось, инцидент произошел летом прошлого года. Предполагаемой причиной пытки стало неуважительное отношение Макарова к одному из сотрудников учреждения.

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