Задержаны еще четыре участника пыток заключенного в Ярославле

В Ярославле задержаны еще четыре фигуранта уголовного дела о пытках заключенного в колонии №1. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, против них дали показания ранее арестованные фигуранты дела. Кроме того, все четверо запечатлены на самом видео с пытками. Ходатайство об аресте новых фигурантов дела уже поступили в Заволжский районный суд Ярославля.

28 июля стало известно об аресте восьмого фигуранта дела о пытках заключенного — младшего инспектора отдела безопасности колонии Руслана Цветкова. Кроме него в деле фигурируют еще семь человек — шестеро из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.

Ключевым доказательством в уголовном деле является опубликованная в СМИ видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. Следственным комитетом возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

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