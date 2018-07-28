В Ярославле арестовали восьмого фигуранта дела о пытках заключенного

Заволжский районный суд Ярославля постановил заключить под стражу восьмого фигуранта дела о пытках в исправительной колонии №1. Об этом в субботу, 28 июля, РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Наталия Сарбунова.

По ее словам, в субботу утром был задержан младший инспектор отдела безопасности колонии Руслан Цветков. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 сентября», — подчеркнула Сарбунова.

В деле о пытках в колонии №1 фигурируют еще семь человек — шестеро из них заключены под стражу, еще один находится под домашним арестом.

Ключевым доказательством в уголовном деле является опубликованная в СМИ видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.

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