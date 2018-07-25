Сотрудник ярославской колонии арестован за пытки заключенного

В Ярославле суд заключил под стражу одного из фигурантов уголовного дела о пытках заключенного в колонии. Об этом в среду, 25 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в следственной группе. В ближайшее время будет избрана мера пресечения еще пятерым подозреваемым.

Как сообщает РИА Новости, один из шестерых фигурантов дела, 25-летний Максим Яблоков, уже признал себя виновным и заявил о желании заключить со следствием досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания.

«Превышая должностные полномочия, нанес побои осужденному Евгению Макарову. В содеянном раскаиваюсь», — говорится в ходатайстве, которое зачитал в суде его адвокат Сергей Соколов.

Копия явки с повинной была приобщена к делу.

20 июля в СМИ было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранили от работы.

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