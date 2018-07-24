Силовые структуры
 
Последние новости
США нанесут удар по автомобилям из Европы
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
Футболиста лишили приза лучшему игроку из-за возраста
Россиян оставили без многоэтажек
В США оценили перспективы дружбы с Россией
Американским и российским военным снова запретят сотрудничать
Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
Назван самый популярный алкоголь у россиян
Новости партнеров

Названы клички ярославских тюремщиков и их любимые виды пыток

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший заключенный ярославской колонии №1 Руслан Вахапов рассказал о сотрудниках учреждения, которые фигурируют на видео с избиением Евгения Макарова, и назвал прозвища, которые дали им осужденные. Об этом пишет издание «7x7».

По его словам, оперативник по прозвищу СС любит бить заключенных в ухо или сразу в оба, что вызывает глухоту и дезориентацию. По информации заключенных, он избил одного осужденного до смерти в 2017 году. Еще один сотрудник, который известен жестокостью к заключенным, имеет кличку Седло.

Оперативник по прозвищу Прыщ работает в системе ФСИН 10 лет. Осужденные неоднократно замечали его в состоянии наркотического опьянения. Сотрудник, которого заключенные прозвали Негром, причастен к торговле наркотиками в колонии.

Также в избиении Макарова участвовал начальник одного из отрядов, которому дали кличку Алексей. «В его отряде заключенные изнасиловали втроем одного парня. Получили за это по 15 суток штрафного изолятора и все», — рассказывает Вахапов.

На видео с избиением Макарова один из оперативников кричит своей жертве: «Ты меня назвал рыжей псиной?». По словам Вахапова, его прозвище — Рыжий пес. Заключенные считают его провокатором и отмечают любовь к избиениям этапированных. Сейчас он учится на юриста.

Про сотрудника по прозвищу Милка Вахапов говорит: «Нормальный, просто попал под замес».

Вахапов упоминает и двух братьев, работающих в колонии, по прозвищу Осетины. Одного из них также называют Софийским. Он любит переодеваться в форму спецназа и бить заключенных, добавляет бывший заключенный.

Другой сотрудник колонии по прозвищу Грязный часто бывает пьян, но нормально относится к заключенным. А вот его коллега, которого осужденные нарекли Брежневым, жесток к контингенту, «не гнушается ничем», из-за чего даже имел проблемы с одной из национальных диаспор Ярославля.

Сотрудник по прозвищу Понос любит смотреть, как обыскивают заключенных.

20 июля было опубликовано видео, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз.

В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Что известно о ярославской колонии №1: заказы для Минобороны, пытки и возможность купить наркотики
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0222 июля

Идентификация Бора

Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
20:5323 июля

По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый

15:5220 июля

Полмиллиарда рублей нашлись в холодильнике в пустующей квартире

02:53Сегодня

Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии

Силовые структуры19:0723 июля

«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»

Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
19:2423 июля

Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков

10:5820 июля

ФСБ выявила утечку секретных разработок из «Роскосмоса»

23:4022 июля

17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками

Силовые структуры00:0611 июля

«Я задержал дыхание, чтобы не выдать себя»

Он десять лет отстреливал цыган и мигрантов. Его арсеналу позавидовал бы спецназ
21:3523 июля

Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи

16:4822 июля

Тысячи заключенных в России выйдут на свободу

20:1022 июля

Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене

Россия
«Кого надо — привлечем»
Истории россиян, осужденных за лайки
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Минобороны собралось отбирать у россиян машины в случае войны
Тюменец прокатился по городу в ванне и получил штраф за нарушение ПДД
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
Все материалы
Мир
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Американским и российским военным снова запретят сотрудничать
В США оценили перспективы дружбы с Россией
Во Франции решили сажать в тюрьму любителей заглядывать девушкам под юбки
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Обрушение 13-этажки в США попало на видео
Мексиканский мафиози сбежал из тюрьмы через главный вход
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы
Украинский политик позавидовал России из-за Крымского моста
«Правый сектор» воспротивился командующим операцией в Донбассе
Школьный учитель порадовался убийству олимпийского призера и попал под статью
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
В России возбудили дело против литовских прокуроров и судей
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
От дома до значка
Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Требуются решительные
«Русал» привлекает молодых специалистов с помощью программы «Новое поколение»
Россиян предупредили о подорожании парфюмерии
Немцев призвали сдавать пустые бутылки
Назван самый популярный алкоголь у россиян
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
«Он не мог ходить, мочился с кровью, ему отбили почки»
Адвокат показала страшные пытки в российской колонии. Что осталось за кадром
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
По делу о госизмене в космической отрасли арестован второй подозреваемый
Родные попытались оправдать участника пыток в ярославской колонии
Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
Все материалы
Наука и техника
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Крушение американского военного самолета попало на видео
Найдена причина особо опасной формы рака
Ампутируй это
Почему в Советском Союзе протезы заменяли инвалидам женщин
В Китае создадут гигантских подводных роботов для сдерживания США
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
Футболиста лишили приза лучшему игроку из-за возраста
Парализованный в результате автокатастрофы хоккеист вернулся на лед
Медицинские тесты Роналду шокировали врачей
Названы суммы выплат российским клубам за участие их игроков на ЧМ
Шестикратного олимпийского чемпиона из США дисквалифицировали за допинг
Дзюба объяснил воинское приветствие на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
Рэпер Паша Техник собрался в наркологическую клинику
В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Канье Уэст снова попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
На панорамах Google обнаружили трехногую женщину-«мутанта»
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Найден способ истребить фото голых девушек в сети
«Уродливый» британец раскрыл хитрый трюк для привлечения девушек и прославился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Журналист НТВ попросил СК проверить стендап-комика из-за шуток о религии
Все материалы
Ценности
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Названы факты о королевских нарядах
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Российский турист свалился с балкона в Турции и умер
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Британец решил посмотреть на китов и умер
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Записки на мосту самоубийц спасли шесть жизней
В Карелии объявился Хатико
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
Пышная модель вознамерилась вырастить самые большие в мире ягодицы
Ослов в египетском зоопарке покрасили и выдали за зебр
Посетители заповедника закидали камнями панду ради зрелищ
Все материалы
Монстр на каникулах
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: выбираем между городом и бездорожьем
Back in the U.S.S.R.
Фоторепортаж: один день в Советском Союзе на классическом ГУМ-Авторалли 2018
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
Объявлены российские цены на обновленный Kia Optima
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы