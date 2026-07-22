Рубио назвал условие нового договора СНВ с Россией

Рубио: Контроль над вооружениями должны осуществлять США, Россия и Китай

Контроль над вооружениями должны осуществлять США, Россия и Китай. Такое мнение выразил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

«Президент [США Дональд Трамп] справедливо указал, что в XXI веке настоящий контроль над вооружениями должен быть в трехстороннем формате. В нем должны участвовать США, Россия, а также Китай», — заявил дипломат.

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), что означает исчезновение последнего двустороннего соглашения России и США о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы.

В Госдепартаменте заявили, что Вашингтон хочет более выгодного соглашения с Москвой по контролю над вооружениями, которое также будет включать Пекин.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал неразумным и несправедливым требование со стороны США о присоединении Китая к российско-американским переговорам по контролю над ядерным вооружением.