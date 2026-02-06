Реклама

Госдеп США выдвинул условие для нового соглашения с Россией

Госдеп: США хотят более выгодного соглашения с РФ по контролю над вооружениями
Виктория Кондратьева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

США хотят более выгодного соглашения с Россией по контролю над вооружениями, которое также будет включать Китай. Об этом условии сообщил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает ТАСС.

«Договор [о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)] был несовершенным. Он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай», — подчеркнул замглавы Госдепа.

Динанно напомнил, что президент США Дональд Трамп выразил желание заключить новый договор.

Ранее американский лидер заявил, что России и Соединенным Штатам следует не оставлять в силе определенные положения ДСНВ, а выработать новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

